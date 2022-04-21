ارتفعت أعداد النتائج الإيجابية لفحوص كورونا في جنوب أفريقيا، لليوم الخامس على التوالي اليوم الخميس، ما يضيف لدلائل عودة جديدة للوباء، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.
وارتفعت نتائج الفحوص الإيجابية من 13.4% إلى 15.8% اليوم، حسبما ذكر المعهد الوطني للأمراض المعدية في بيان، وتم اكتشاف إجمالي 4406 حالات جديدة.
وقال أدريان بورين، المدير التنفيذي للمعهد الوطني للأمراض المعدية إنه بينما تشير مصادر البيانات الثانوية مثل مراقبة مياه الصرف إلى زيادة العدوى، لا يوجد "حاليا أي دليل على أن سلالة أوميكرون المثيرة للقلق تحل محلها سلالة أخرى سائدة منتشرة".
وبينما توقع العلماء بدء الموجة القادمة من الوباء في أواخر أبريل أو مايو، ذكرت الحكومة أن نسبة الملقحين وارتفاع معدل الإصابات السابقة ستخفف من أثرها، حيث أصيب بالفعل نحو 80% من سكان جنوب إفريقيا بكوفيد- 19.