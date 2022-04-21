ارتفعت أعداد النتائج الإيجابية لفحوص كورونا في جنوب أفريقيا، لليوم الخامس على التوالي اليوم الخميس، ما يضيف لدلائل عودة جديدة للوباء، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.