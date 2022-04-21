العثور على جثث 9 مدنيين عليها آثار تعذيب بالقرب من كييف

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عثر على جثث 9 مدنيين أمس الأربعاء في بوروديانكا (بالقرب من كييف) يحمل بعضها "آثار تعذيب"، بحسب ما أعلنت شرطة العاصمة الأوكرانية اليوم الخميس.

وقال قائد الشرطة المحلية أندري نيبيتوف عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن "هؤلاء الأشخاص قتلوا على أيدي المحتلين (الروس) وبعض الضحايا عليهم آثار تعذيب"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وشهدت بوروديانكا، بحسب كييف "مجازر لمدنيين" خلال مارس الماضي عندما كانت القوّات الروسية تحتلّ المدينة.

وقال نيبيتوف، "كان في حفرة رجلان (35 عاماً) وبجوارهما فتاة تبلغ من (15 عاماً)".

وأضاف "في حفرة أخرى عثرت الشرطة على جثث 6 أشخاص هم 4 رجال وامرأتان...حددت هوياتهم على أنهم من سكان المدينة".

وأكد، أن "الجيش الروسي قتل عن عمد مدنيين لم يبدوا أي مقاومة"، موضحاً أن جثث الضحايا "نقلت إلى مشارح منطقة كييف لفحصها".

وقال نيبيتوف، إن أطباء شرعيين ومحققين فتشوا الحفرتين.

وأشار إلى أن "الشرطة في منطقة كييف تواصل التحقيق" في الجرائم ضد المدنيين التي تنسبها أوكرانيا إلى الروس.

ومنذ انسحاب القوات الروسية قبل ثلاثة أسابيع من منطقة كييف، عثرت السلطات الأوكرانية على جثث لمئات المدنيين.