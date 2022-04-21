أثني الكاتب محمد جلال عبد القوي علي فريق عمل مسلسل" جزيرة غمام" الذي حقق نجاحا مدويا هذا الموسم بمصر والوطن العربي، وهو ما دفع بتوجيه كلمة شكر لفريق العمل في منشور عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب:" شكرا الكاتب العظيم عبد الرحيم كمال، شكرا المخرج العبقري حسين المنباوي، شكرا الفنانين العظام، رياض الخولي،احمد امين، طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، محمود البزاوي، محمد جمعه، النجمه مي عز الدين، مهندس الديكور، مهندس الاضاءه، شكرا كل من ساهم لاخراج هذه الملحمه الابداعيه، شكرا سينرجي، حفظتم ماء وجهنا".



من جانبه أبدي الكاتب عبد الرحيم كمال سعادته الكبير بمنشور المؤلف الكبير محمد جلال عبد القوي، وشارك " البوست" عبر حسابه الرسمي علي" فيسبوك" وعلق:

شكرا أستاذي الكاتب الكبير العظيم الذي أنا واحد من ملايين من معجبينه كنت وما زلت وساظل".