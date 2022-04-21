بدء الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية لمواجهة السياسات الإسرائيلية

انطلق الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية في العاصمة الأردنية عمان لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية في القدس المحتلة، وذلك برئاسة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

والاجتماع الذي يشارك فيه وزراء خارجية قطر ومصر والمغرب وتونس وفلسطين وأمين عام جامعة الدول العربية، يبحث الأوضاع الخطيرة في القدس ووقف التصعيد الإسرائيلي واستعادة التهدئة الشاملة، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وتضم اللجنة في عضويتها إضافة إلى الأردن التي تترأس اللجنة، الجزائر، والسعودية، وفلسطين، وقطر، ومصر والمغرب وتونس بصفتها رئيسة القمة العربية، والإمارات العربية المتحدة بصفتها العضو في مجلس الأمن، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.