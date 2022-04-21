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سومو: السوق الآسيوية أفضل أسواق استهلاك النفط العراقي

أرشيفية
أرشيفية

نشر في: الخميس 21 أبريل 2022 - 4:34 ص | آخر تحديث: الخميس 21 أبريل 2022 - 4:34 ص

20.04.2022أعلن المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية /سومو/ علاء الياسري مساء اليوم الأربعاء أن السوق الأسيوي هي أفضل أسواق استهلاك النفط الخام العراقي بنسبة 70 % من إجمالي صادرات النفطية.

وقال الياسري لتلفزيون /العراقية/-"إن السوق الأسيوي هو الأفضل لاستهلاك النفط العراقي والأسواق الأوروبية وهي أيضا جيدة لكن سوق أسيا مستقرة وجميع المنتجين يتنافسون عليها والعراق، هو المصدر الرئيسي إلى الهند والصين وكوريا وهناك بوادر للبحث عن أسواق بديلة على خلفية الحرب الروسية - الأوكرانية في كل من ألمانيا وبولندا.

وأوضح نخطط لضخ كميات أكبر من النفط الخام للسوق الأوروبية المتاحة .

وأضاف لاتوجد سيطرة حاليا لشركة /سومو/على صادرات نفط إقليم كردستان وهو يتم من خلال تجار عبر منفذ جيهان التركي.

وذكر أن متوسط صادرات العراق النفطية للشهر الحالي يتراوح بين 3 ملايين 350 ألف برميل إلى 3 ملايين 400 ألف برميل يوميا.

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