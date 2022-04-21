مجلس الوزراء اللبناني يقر الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي

أعلنت وزيرة الدولة للتنمية الإدارية بلبنان، نجلا الرياشي، أن مجلس الوزراء أقر في جلسته اليوم "الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي"، مؤكدة أنها نتيجة عمل تراكمي وتشاركي بدأ منذ اكثر من عقدين.

وأضافت الرياشي، في تصريحات عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم، أن جميع الوزراء الذين تناوبوا على وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية كان همهم الوصول إلى نتيجة في هذا الموضوع، موضحة أن كل أطياف المجتمع اللبناني شاركت بإعداد هذه الاستراتيجية.

واعتبرت رياشي، أن إقرار الاستراتيجية اليوم يعد الخطوة الأولى للوصول بلبنان إلى الدولة الحديثة والعادلة التي يتمناها الجميع.

وأوضحت أن الخطوات التالية تتمثل في بحث سبل تطبيقها، معتبرة أن الطريق ستكون طويلة لأنها تمتد على عشر سنوات، معبرة عن أملها في أن تتحسن الخدمات للمواطن بإقرارها وأن تلبي تطلعاته وتعزز ثقته وعلاقته بالدولة.

وأكدت أن هذه الاستراتيجية هي الممر الإلزامي لمكافحة الفساد والشفافية وهي تأتي دعم الخطة التعافي التي تضع البلاد على أولى الخطوات للخروج من الوضع الراهن وذلك عندما يصبح هناك اجماع عليها ويتم إقرارها.