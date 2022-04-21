تحرير 55 محضرا تموينيا للمخالفين في كفر الشيخ

تمكنت حملة مكبرة على الأسواق بالتعاون بين مجالس مدن محافظة كفر الشيخ، ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري والصحة، من تحرير 55 محضراً متنوعاً للمخالفين من التجار وأصحاب المخابز، كما تابعت الحملات توافر السلع المتعددة في المنافذ المتعددة والأسواق.

وقال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إن الحملات تمكنت من تحرير 59 محضراً، من بينهم 13 محضر نقص وزن، و30 محضر مخالفات متنوعة، وضبط لحوم مجمدة غير صالحة، وحررت الحملة محضر، و12 محضر عدم الإعلان عن الأسعار.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ،أنه لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية لافتعال الأزمات بقصد غلاء الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة من وراء ذلك.

وشدد على استمرار الحملات لضبط الأسواق والأسعار والالتزام بالتعليمات والقرارات والتوجيهات الوزارية والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه الاتجار في السلع المدعمة في السوق السوداء بغرض التربح.