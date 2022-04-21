اتهم المغرب ممثل الجزائر، بارتكاب موقف وصفته بـ«السخيف»، أثناء اجتماع اللجنة الوزارية العربية، المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، والذي انعقد في العاصمة الأردنية «عمّان».

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء المغربية «ماب»، مساء الخميس، ذكرت الرباط أن «الجزائر حاولت عرقلة بيان اللجنة الوزارية العربية، كما أقدمت على عرقلة بيان لمجموعة السفراء العرب، لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك، بشأن التصعيد الأخير الذي تعرفه باحات المسجد الأقصى المبارك»، مشيرة إلى أن «محاولة الجزائر باءت بالفشل».

وتابعت أن «ممثل الجزائر طلب تضمين فقرة حول دور الرئيس عبدالمجيد تبون في نصرة القدس وصمود لشعب الفلسطيني، بعدما تضمن البيان الختامي للجنة، فقرة تبرز ملك المغرب محمد السادس، رئيس لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف، في نصرة المدينة المقدسة وصمود سكانها».

وذكرت أن «الطلب لم يعره المشاركون أي اعتبار»، متابعة: «تم اعتماد البيان بالإجماع، كما اقترحته رئاسة اللجنة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بكامل الفقرة سالفة الذكر الخاصة برئاسة لجنة القدس»، وفقًا لما نشرته الوكالة.

وبحسب الوكالة، يرى المغرب أن «رفض اللجنة للطلب الجزائري يكرس عزلة الجزائر، التي لم تجد سوى التحفظ على البيان، وهو تحفظ لا يؤثر على الإجماع العربي تجاه دعم القدس وسكانها».

وعلى مدى ثلاثين عامًا، ساهم نزاع الصحراء الغربية إلى حد كبير في تعميق هوة الخلاف بين المغرب الذي يطالب بالسيادة على الإقليم، والجزائر التي تدعم الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب بوليساريو المطالبة باستقلال المستعمرة الإسبانية السابقة عن المملكة.

وبعد أن كان الخلاف بين الرباط والجزائر، محصورا في حرب دبلوماسية من خلال محاولات التأثير في قرارات الدول حول النزاع وفي المحافل والمنظمات الدولية وعبر جماعات الضغط، اتخذ في الآونة الأخيرة أشكالا أكثر حدة، وبدا أنه يسلك مسارا موسوما بالتهديد من كلا الجانبين.