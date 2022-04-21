القبض على أحد أكبر تجار المخدرات في العالم في المكسيك

ألقت القوات الأمنية القبض على تاجر المخدرات الكولومبي إدوارد جيرالدو، أحد أكبر تجارة المخدرات في العالم، في المكسيك، وفقا لما قاله رئيس الشرطة جورجي لويس فارجاس مساء أمس الأربعاء.

وكتب رئيس الشرطة تغريدة" بالتعاون مع السلطات المكسيكية والبريطانية والأمريكية، حددت الشرطة الكولومبية موقع تاجر المخدرات إدوارد جيرالدو".

وتم نقل جيرالدو إلى كولومبيا.

ووفقا لشرطة كولومبيا، فإن جيرالدو يتحكم في حركة الكوكايين إلى أمريكا الوسطى وأوروبا والولايات المتحدة ال والإمارات العربية المتحدة.

وكان قد تم إلقاء القبض على جيرالدو مرة في البرازيل في عام2 016، ولكن تم الإفراج عنه بعد عامين.