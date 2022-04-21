محكمة هندية توقف حملة هدم بمنطقة ذات أغلبية مسلمة في نيودلهي

أوقفت المحكمة العليا في الهند هدم المباني التي يزعم أنها غير قانونية، في إحدى ضواحي العاصمة التي شهدت مؤخرا أعمال شغب دينية أصيب فيها تسعة أشخاص، بينهم رجال شرطة وجرى القبض على العشرات.



وقالت المحكمة العليا، اليوم الخميس، إنه يجب الإبقاء على الوضع الراهن لأسبوعين في منطقة جاهانجيربوري بشمال دلهي، جاء ذلك بعد يوم من قيام المحكمة بإصدار أمر للسلطات المحلية بوقف هدم المباني غير المرخصة في المنطقة.



وتدخلت المحكمة بعدما قال هؤلاء المتضررون إنهم لم يتلقوا إخطارا بالهدم الوشيك.



واستخدمت مؤسسة بلدية شمال دلهي الجرافات لهدم توسعات المنازل والأكشاك وعربات البيع على طول شارع، يقع في الضاحية ذات الأغلبية المسلمة أمس الأربعاء.



يأتي هذا التحرك بعد أعمال عنف اندلعت يوم السبت الماضي، جراء تسيير موكب ديني للهندوس الذين لوحوا بسيوف ورددوا شعارات استفزازية خلال المرور بجوار مسجد في المنطقة، بحسب شبكة تلفزيون نيودلهي (إن دي تي في) الإخبارية، وأفادت مزاعم بإلقاء حجارة وقنينات على الموكب وتلى ذلك اشتباكات.



يشار إلى أن المؤسسة البلدية لشمال دلهي يديرها حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي.