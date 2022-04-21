زيلينسكي: الحلفاء أصبحوا أكثر تفهما لاحتياجات أوكرانيا للأسلحة الثقيلة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن حلفاء بلاده أصبحوا أكثر تفهما على ما يبدو لاحتياجات أوكرانيا لمزيد من الأسلحة الثقيلة، وذلك بعد أيام من الدعوات بخصوص هذا الشأن.

وأضاف زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو مساء الأربعاء: "يسعدني أن أقول بتفاؤل حذر إن شركائنا بدأوا في فهم احتياجاتنا بشكل أفضل، وفهم ما نحتاجه بالضبط، والتوقيت الذي نحتاج فيه كل هذا".

وتابع الرئيس الأوكراني قائلا: "ليس في غضون أسابيع، ولا خلال شهر، ولكن على الفور... في الوقت الحالي، حيث تحاول روسيا تكثيف هجماتها".

وأوضح زيلينسكي أن الوضع في شرق وجنوب أوكرانيا لا يزال صعبا.