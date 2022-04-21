إحالة 184 موظفا بالبحيرة للتحقيق لعدم الانضباط الإداري

أعلنت محافظة البحيرة، إحالة 184 موظفا إلى تحقيق لعدم الانضباط الإداري بمركز دمنهور.

واوضحت المحافظة، في بيان اليوم، أن إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام قامت بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور للقيام بحملة انضباط إداري على المصالح الحكومية شملت المرور على مستشفى الحميات ومستشفى الكبد والجهاز الهضمي بدنشال والمركز الطبي ناصر والوحدات الصحية بقريتي افلاقة ودنشال والوحدة المحلية بقرية افلاقة.

أسفرت الحملة عن وجود ٥٤ حالة غياب من العاملين دون سند قانوني بـ4 منشآت حكومية ورصد 130 حالة ترك عمل دون سند قانوني بـ4 منشآت حكومية، ورفعت مذكرة لمحافظ البحيرة الذي أحالها للتحقيق.

ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بالمتابعة المستمرة وتكثيف المرور على كافة المصالح؛ للتأكد من الإنضباط الإداري بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.