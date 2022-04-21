سفير أوكرانيا لدى ألمانيا: الحرب الروسية هي أيضا حرب على الثقافة الأوكرانية

أعرب السفير الأوكراني في ألمانيا اندري ميلنيك عن اعتقاده بأن الحرب الروسية على بلاده موجهة أيضا على نحو خاص ضد الثقافة الأوكرانية.

وخلال حفل تضامني لمجموعة الرقص الشعبي الأوكراني "فيرسكي" على مسرح فريدريش شتاتبالاست بالعاصمة الألمانية برلين، قال ميلنيك مساء اليوم الأربعاء :" تعرضت مسارحنا للقصف بشكل متعمد كما حدث في ماريوبول، وتعرضت مكتباتنا ومتاحفنا للنهب وصودرت كتبنا".

وأضاف ميلنيك أن الحرب بذلك تأتي ضمن تقليد طويل المدى من قمع الثقافة الأوكرانية عن طريق القوى الاستعمارية من الشرق والغرب، " فاللغة الأوكرانية والكنيسة الأوكرانية والثقافة الأوكرانية، كل ما هو أوكراني، تم حظره وإهماله ووطأه بالأقدام بشكل متكرر على مدار تاريخنا".

وأشار ميلنيك إلى أن هذا الأمر كان له تداعيات أيضا في ألمانيا، " فرغم مرور أكثر من 30 عاما منذ أن استعدنا استقلالنا مرة أخرى، فإن الثقافة الأوكرانية لا تزال غير معروفة بالنسبة للكثير من الألمان" ورأى أن هذا "الجمود" له "تداعيات سياسية خطيرة أيضا" دون أن يخوض في تفاصيل.

ويطالب ميلنيك الحكومة الألمانية منذ أسابيع بزيادة الدعم المقدم إلى بلاده ولاسيما من خلال إمدادها بأسلحة ثقيلة.

وألقى عمدة كييف فيتالي كليتشكو كلمة، عبر تقنية الفيديو، خلال الحفل التضامني الذي استغرق نحو ساعتين، وقد وفرت إدارة المسرح مكان الاحتفال مجانا.