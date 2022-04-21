الرعاية الصحية: التأمين الصحي الشامل يضمن التغطية الصحية الشاملة لكل المراحل العمرية

أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عبر منشور على صفحة فيسبوك الرسمية لها، اليوم، أهمية مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد في التغطية الصحية الشاملة لكل المراحل العمرية، بما يعد أكبر ضمانة لعلاج كل المصريين بعدالة وكرامة وجودة عالمية ودون تمييز طوال مراحل حياتهم.

يأتي ذلك ضمن حملة (شامل)، وحلقاتها الأولى للحملة "أنا شامل .. أنا متأمن"، والتي أطلقتها الهيئة العامة للرعاية الصحية، بداية من شهر رمضان الكريم، للتوعية بأهمية مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، ودور وخدمات الهيئة العامة للرعاية الصحية في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين بالمحافظات، وبأعلى معايير السلامة الأمان والجودة العالمية.

ولفتت الهيئة، إلى امتداد حملة (شامل) بامتداد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات الجديدة، نظرًا لأهمية التوعية بالمشروع كأكبر مشروع قومي للإصلاح الصحي في مصر، يضمن علاج كل المصريين بكرامة وجودة عالمية ودون تمييز، ويحقق التغطية الصحية الشاملة لهم.