روسيا: العقوبات الأمريكية تكشف يأس واشنطن من عدم القدرة على إخضاع موسكو

أكدت السفارة الروسية في واشنطن، تعليقا على العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا، أن هذه القيود أصبحت "عبثية بشكل متزايد وتشير إلى يأس واشنطن من عدم القدرة على إخضاع موسكو".

وقالت السفارة على "تليجرام": "بسبب ما يبدو أن الاتهامات بعيدة التحقيق وغير صحيحة، أصبحت العقوبات عبثية أكثر فأكثر، ودليل على يأس واشنطن من عدم قدرتها على إخضاع بلدنا لإرادتها".

جاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الأربعاء حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، شملت العشرات من الأفراد والكيانات القانونية، وذكرت في بيان أن "29 فردا و 40 كيانا قانونيا في الاتحاد الروسي تمت إضافتهم لقائمة العقوبات لوزارة الخزانة الأمريكية".

وأوضح البيان أنه من بين من شملتهم العقوبات الجديدة النائبة الأولى لرئيس البنك المركزي الروسي كسينيا يودايفا، وكذلك رئيس مجلس إدارة بنك "أوتكريتيا" ميخائيل زادورنوف.

وفي سياق متصل، قررت وزارة الخارجية الأمريكية فرض قيود على تأشيرات 635 مواطنا روسيا، بزعم أنهم "يشاركون في قمع المعارضة في روسيا وخارجها والذين شاركوا في أنشطة تهدد وحدة أراضي أوكرانيا والذين تورطوا في انتهاكات لحقوق الإنسان".