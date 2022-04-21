بطل فورمولا-1 لويس هاميلتون ينضم لعرض لشراء تشيلسي الإنجليزي

أكد متحدث باسم البريطاني لويس هاميلتون، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن نجم سباقات سيارات فورمولا-1، سيكون جزءا من كونسورتيوم عرض شراء نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بعد العقوبات التي فرضت على مالكه الروسي رومان أبراموفيتش.

وقال المتحدث باسم هاميلتون بعد عدة تقارير إعلامية: "يمكننا التأكيد على أن لويس سينضم إلى عرض السير مارتن بروتون".

وبروتون هو ملياردير بريطاني قضى فترة سابقة كرئيس لنادي ليفربول رغم كونه مشجعا لتشيلسي.

وتتواجد نجمة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز كجزء من كونسورتيوم بروتون الواسع، إلى جانب البطل الأولمبي السابق ورئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى حاليا سيباستيان كو.

وكان أبراموفيتش قد تعرض لعقوبات من جانب الحكومة البريطانية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن سُمح له ببيع تشيلسي رغم تجميد أصول مالية أخرى له.