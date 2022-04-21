الصين تصدق على اتفاقيتي الأمم المتحدة ضد العمل القسري

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صدقت الصين على اتفاقيتين للأمم المتحدة ضد العمل القسري.

وصوتت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (البرلمان) لصالح الموافقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 لعام 1930 والمتعلّقة بمنع جميع أوجه العمل القسري أو الإلزامي، واتفاقية إلغاء العمل الجبري رقم 105 لعام 1957.

وقالت منظمة العمل الدولية في بيان إن التصديق على الاتفاقيتين يرفع عدد اتفاقيات المنظمة التي أقرتها الصين إلى 28.

وعلى الرغم من أن الصين عضو في منظمة العمل الدولية، فإنها ظلت طوال الفترة الماضية خارج الاتفاقيتين.

وتنص اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 لعام 1930 على حظر جميع أوجه العمل القسري، وتتطلب من الدول الأعضاء أن تجعل ممارسات العمل القسري يعاقب عليها القانون باعتبارها جرائم.

كما تنص اتفاقية إلغاء العمل الجبري رقم 105 لعام 1957 على الإلغاء الفوري للعمل القسري أو الإلزامي في خمس حالات محددة في المادة 1 من هذه الاتفاقية.

وتدخل الاتفاقيتان حيز التنفيذ في الصين بعد عام واحد من إيداع صك التصديق لدى منظمة العمل الدولية.

وقال مدير عام منظمة العمل الدولية جاي رايدر: "أرحب بتصديق الصين على هاتين الاتفاقيتين الأساسيتين لمنظمة العمل الدولية بشأن مكافحة العمل القسري".

وأضاف رايدر أن هذه الخطوة تظهر دعم الصين القوي لقيم منظمة العمل الدولية، وتعكس التزامها بحماية جميع العمال الإناث والذكور من التعرض لممارسات العمل القسري التي لا مكان لها في عالم اليوم.

وواجهت الصين خلال السنوات الأخيرة بشكل متزايد مزاعم باللجوء إلى العمل القسري ضد أقلية الإيجور المسلمة في منطقة شينجيانج الواقعة شمال غرب البلاد.

وأعربت منظمة العمل الدولية في شهر شباط/فبراير الماضي، عن "قلقها البالغ" بشأن تلك المزاعم.