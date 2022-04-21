المالكي: إسرائيل تنتهك حق الفلسطينيين في العبادة والوضع التاريخي بالمسجد الأقصى

توجه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بالشكر إلى الأردن، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على مواقفه المشرفة فيما يتعلق بفلسطين والقدس والأقصى، معربًا عن تقديره لجهود نظيره الأردني أيمن الصفدي، المستمرة على مدار الساعة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني، وأمين عام الجامعة العربية، اليوم الخميس، أن «إسرائيل تنتهك واجباتها كدولة احتلال، بالنسبة للحق الفلسطيني في الأماكن المقدسة، وحق الفلسطينيين في العبادة، والوضع القانوني والتاريخي بالمسجد الأقصى».

وأشار إلى أن «إسرائيل تريد فرض وضع قائم في الحرم والمسجد الأقصى، يختلف عن الوضع التاريخي والقانوني المعتمد»، منوهًا أنها «تعمل منذ عام 2000 جاهدة لفرض وقائع جديدة على الحرم، وتهميش دور الأوقاف الإسلامية، وزيادة دور الشرطة وحرس الحدود الإسرائيليين».

وذكر أن «إسرائيل تعمل على التقسيم الزماني والمكاني للحرم الشريف، من خلال إخراج المسلمين المصلين والمعتكفين من الأقصى، خلال الفترات الصباحية، لتسهيل الدخول وتوفير الأمن والأمان للمستوطنين، وبدء صلوات تلمودية في المسجد».

وشدد على أن «الأمر مرفوض من الجميع، ويتطلب العمل على تثبيت الوضع القام التاريخي والقانوني في الحرم الشريف»، محذرًا من أن اعتداءات إسرائيل لا تنحصر في القدس، بل تمتد إلى كل مكان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

واستشهد بالاعتداءات الإسرائيلية منذ الشهر الماضي في مخيم جنين، وطولكم، ونابلس، وبيت لحم، والخليل والقدس، متابعًا: «يجب أن نعمل جاهدين من أجل الضغط على المجتمع الدولي، لتحقيق التزام إسرائيل بالتزاماتها وفق القانون الدولي كدولة احتلال».

وأكد أن اجتماع اللجنة الوزارية العربية اليوم كان مثمرًا وجيدًا، مضيفًا: «هناك اهتمام كبير من وزراء الخارجية الذين حضروا الاجتماع، وتوافقنا على عدة خطوات نقوم بها بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة العربية، لنفي بمسؤوليتنا تجاه الشعب والمقدسيين والحرم القدسي الشريف».