محافظ القليوبية: رفع حاله الطوارئ استعدادًا لأعياد شم النسيم

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الخميس، حالة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة، لاستقبال عيد القيامة المجيد (شم النسيم)، وعيد الفطر المبارك، من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية بشأن تأمين الكنائس وعمل الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة وتكثيف أعمال النظافة في محيط المساجد والكنائس وفتح الحدائق للمواطنين.

وكلف المحافظ، مديرية التموين بعمل خطة تستهدف رفع درجة الاستعداد للعاملين بأجهزة الرقابة التموينية والتجارية بالمحافظة، للتأكد من وفرة السلع الرئيسية والمهمة، خاصة الخبز البلدي والأسماك الطازجة والمملحة مع تكثيف حملات مراقبة الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة وكافة السلع الغذائية للتأكد من سلامة المنتج والمعروض ومطابقته للمواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة والمخالفين.

وأشار إلى تشكيل غرفة عمليات فرعية بالمراكز والمدن وربطها على مدار اليوم بغرف العمليات بالصحة والتموين وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لتلقى أي شكاوى أو بلاغات مع فتح الحدائق والمتنزهات العامة بالمراكز والمدن أبوابها لاستقبال كافة المواطنين.

وفي مجال الصحة وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الصحية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بنطاق المحافظة، ووقف الإجازات والراحات بدءا من اليوم الخميس، وحتى نهاية الأعياد، مع التأكد من توفير الادوية وأمصال التسمم ومستلزمات الطوارئ وأكياس الدم ومشتقاته بكميات إضافية، وتفعيل دور فرق الانتشار السريع بجميع المستشفيات، وتوافر أمصال التسمم بجميع المستشفيات العيادات المتنقلة، وتفعيل المركز الطبي الموجود بحدائق القناطر الخيرية، مع تكثيف الرقابة خاصة على مصانع الأسماك المملحة والمدخنة ومحلات بيعها من ناحية ( الاشتراطات الصحية – الشهادات الصحية – اخذ عينات من المنتج وارساله للفحص المعملي).

وأكد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل القانون ضد كل من يقوم بتصنيع الأسماك المدخنة أو المملحة في المنزل بغرض الإتجار أو ضد أي محل مرخص غير مستوفى للاشتراطات الصحية أو أي باعة جائلين يقومون ببيع تلك الأسماك أو أي مواد غذائية محظور تداولها، لافتا إلى ضرورة رفع درجه الاستعداد بجميع نقاط مرفق الإسعاف مع وجود أطقم فرق الإسعاف كاملة، واستدعاء أطقم اضافيه وتوفير الأدوية الإسعاف على مدار 24 ساعة، وكذلك توزيع سيارات الإسعاف على النقاط القريبة من أماكن تجمع المواطنين ورفع درجة الاستعداد بغرفة التحكم الرئيسي.

ووجه «الهجان» إدارتي المرور والمواقف بالتواجد في الطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة واتخاذ كافة الإجراءات لضمان السيولة المرورية المطلوبة، كما شدد على ضرورة رفع الإشغالات بالطرق العامة والميادين والحدائق، والتأكد من زيادة كفاءة الإنارة في الطرق المؤدية إليها ومراجعة النظافة حولها، موجها بسرعة الانتهاء من تجهيز الحدائق العامة بالقناطر الخيرية، كما سيتم فتح متحفى الري والطفل، والمتنزهات والأماكن السياحية، وتطوير الميدان الرئيسى للمدينة للقضاء على التكدس المروري.

وناشد جموع المواطنين بتوخي الحذر واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا خلال فترة الأعياد للحفاظ على سلامتهم وصحتهم.