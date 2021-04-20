وزراء مالية مجموعة السبع يتعهدون بأكثر من 24 مليار دولار لأوكرانيا العام الجاري

تعهد وزراء مالية مجموعة السبع لأكبر اقتصادات عالمية، بتقديم أكثر من 24 مليار دولار العام الجاري لدعم أوكرانيا وسط التدخل العسكري الروسي.

وقال الوزراء، في بيان عقب اجتماعهم في واشنطن الليلة الماضية: "على خلفية العدوان الروسي المستمر، وما يصاحب ذلك من معاناة للسكان الأوكرانيين، والتدمير المستمر للبلاد نفسها، نحن على استعداد لفعل المزيد إذا اقتضت الحاجة"، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وأضاف وزراء المالية: "لا ينبغي للمنظمات الدولية والمحافل متعددة الأطراف أن تجري أنشطتها مع روسيا على النحو المعتاد"، معربين عن أسفهم بشأن "مشاركة روسيا في المنتديات الدولية مثل اجتماعات مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا الأسبوع".

كما أكد وزراء المالية مجموعة السبع في بيانهم "دعمهم الثابت وتضامنهم الصادق مع الشعب والحكومة الأوكرانية".