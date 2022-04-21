مصرع معاون مباحث قسم أول العامرية وشقيقه في حادث مروري

لقي النقيب عبد العاطي محمد عزب الجريدي، معاون مباحث قسم شرطة أول العامرية في الإسكندرية، وشقيقه الملازم طيار "إبراهيم"، مصرعهما، مساء أمس الأربعاء، إثر تعرضهما لحادث مروري على طريق "الإسكندرية - القاهرة" الصحراوي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، إخطارًا من الإدارة العامة لشرطة المرور، يفيد وقوع حادث سير على الطريق الصحراوي، وتوقف الحركة المرورية على إثره.

وبانتقال الكول الأمني، رفقة شرطة المرور، وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، تبين من الفحص الأولي أن الشقيقين كانا على سفر، فتعطلت بهما السيارة، وأثناء نزولهما لمتابعة العطل الذي أصابها، اصطدمت بهما سيارة نقل ثقيل "تريلا".

ووفقًا لمصدر أمني، جرى نقل الشقيقين إلى المستشفى في محاولة لإسعافهما، إلا أنهما فارقا الحياة، فتم نقل الجثتين إلى المشرحة، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.

وجاء ذلك فيما تحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ومجموعات تطبيق "واتس أب" إلى حالة من الحزن الشديد، إزاء وقوع الحادث الذي ألم بهما وبأسرتهما، وسط دعوات لهما بالرحمة والمغفرة.