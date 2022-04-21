قالت الفنانة نوال الزغبي، إن الشهرة في مصر لها مذاق مختلف، مشيرة إلى اختلاف حياتها بعد تقديمها إحدى حفلات «ليالي التليفزيون»: «كنت سعيدة للغاية، وشعرت أنني في بلدي الثاني».

وأضافت، في لقاء ببرنامج «كلام الناس»، الذي يعرض عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأربعاء، أن هناك دائمًا منافسة وغيرة من البعض تجاهها، لكن هذا لم يوقفها عن العمل والوصول إلى هدفها، معقبة في غرور: «كنت مين قدي».

وكشفت حقيقة ارتباطها بالفنان وائل كفوري، قائلة إن الناس ظنوا أنهما في علاقة غرامية بعد طرح دويتو «مين حبيبي أنا»، لكنه لم يكن هناك شيء من هذا القبيل.

وأعربت الفنانة نوال الزغبي، عن حبها الشديد للمطرب وائل كفوري، قائلة: «بحبه كتير وبعتز فيه كصديق وكفنان لبناني مكسر الدنيا».