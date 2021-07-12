الرئيس الصيني يحث المجتمع الدولي على مكافحة جائحة كورونا سويا

حث الرئيس الصيني شي جين بينج المجتمع الدولي على مكافحة جائحة كورونا سويا.

وقال جين بينج في خطاب أمام منتدى بواو الاقتصادي الآسيوي بجنوب الصين اليوم الخميس، "علينا أن نعمل سويا للدفاع عن حياة الأشخاص وصحتهم".

وأضاف: "من أجل أن تحقق البشرية انتصارا أخيرا على جائحة كورونا، هناك حاجة لبذل مزيد من الجهود. من الضروري أن تدعم الدول بعضها البعض، وتنسق بصورة أفضل إجراءات المواجهة بالاضافة إلى تحسين حوكمة الصحة العامة عالميا، وذلك من أجل تشكيل تعاون دول قوي ضد الجائحة".

وأوضح: " علينا أن نبقي اللقاحات كغاية عامة عالمية وضمان توافرها والقدرة المالية للحصول عليها في الدول النامية".

ولم يتحدث جين بينج بصورة مباشرة عن الوضع في الصين، التي تواجه الآن أسوأ موجة تفش لفيروس كورونا منذ بدء الجائحة.

ويشار إلى أنه تم فرض حظر التجوال في شنغهاي، المركز المالي والاقتصادي للصين، ومدن أخرى. كما لا يمكن لعشرات الملايين مغادرة منازلهم.