أبو الغيط: اللجنة العربية تبنت بيانا شاملا يعالج الموقف العربي والإسلامي للقدس والقضية الفلسطينية

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس، أن اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية تبنت بيانًا شاملًا يعالج الموقف العربي والإسلامي للقدس والقضية الفلسطينية.

وأعرب أبو الغيط، في مؤتمر صحفي للجنة الوزارية العربية بشأن الوضع في الأقصى، بالعاصمة الأردنية مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، عن عميق شكره للمملكة الأردنية الهاشمية على هذه المبادرة الكريمة بشأن طلب عقد اللجنة وبهذه السرعة، مضيفًا أن "اللجنة تبنت بيانًا من 16 نقطة، وهو يعالج الموقف العربي والإسلامي في كافة عناصره فيما يتعلق ليس فقط القدس الشريف والمسجد ولكن أيضا تناول عام في شأن القضية الفلسطينية".

وأضاف أن الأمانة العامة لجامعة الدولة العربية سوف تقوم بإعطاء هذا الاجتماع أكبر قدر من الزخم الدولي أمام الأمم المتحدة، موضحًا أن هذه اللجنة مُشَكّلة من مجموعة صغيرة من الدول العربية، وأن الأمانة العامة للجامعة ستقوم بتوزيع محضر الاجتماع بالكامل على الدول الأعضاء بالجامعة العربية.