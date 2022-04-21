دلهي تعيد فرض إلزامية ارتداء الكمامات في ظل مخاوف من فيروس كورونا

أعادت العاصمة الهندية دلهي فرض إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، كما كثفت من الاختبارات لاكتشاف المتحورات الجديدة، وذلك في ظل مخاوف من ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في البلاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدث باسم حكومة دلهي القول إنه يتم إجراء اختبارت تسلسل جينوم لجميع العينات المصابة بفيروس كورونا التي تم جمعها منذ 9 أبريل الجاري.

وتأتي هذه الاجراءات بعد اكتشاف متحور " اكس إي" سريع الانتشار في مومباي مطلع هذا الشهر.

ويشار إلى أن الهند تسجل ارتفاعا في حالات الاصابة بفيروس كورونا خلال الايام الماضية، حيث تجاوزت حالات الاصابة 2000 حالة خلال ثلاثة أيام هذا الاسبوع، حيث ارتفعت بأكثر من الضعف مقارنة بالاسبوع الماضي.

وكانت الهند قد ألغت جميع قيود مكافحة فيروس كورونا، وسمحت بإعادة فتح المكاتب والمدارس ودور السينما.

وسجلت دلهي حالة وفاة و 1009 إصابة بفيروس كورونا، لتتجاوز حالات الاصابة في المدينة ألف إصابة لأول مرة منذ فبراير الماضي.