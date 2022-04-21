وزير الخارجية التركي: أعضاء في الناتو يريدون استمرار الحرب بأوكرانيا

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن بعض الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) يريدون استمرار الحرب في أوكرانيا "بهدف إنهاك روسيا".

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنه القول في مقابلة تليفزيونية :"تشكلت لدي قناعة بعد اجتماع وزراء خارجية الناتو بأن هناك بعض الأعضاء الذين يرغبون باستمرار هذه الحرب، بهدف إنهاك روسيا".

وأكد على أهمية عدم اعتبار أوكرانيا ساحة للتنافس. وقال :"الظروف الميدانية تزداد صعوبة، وبالتالي تزداد صعوبة المفاوضات أيضا".

وحول احتمال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تركيا، أفاد تشاووش أوغلو بأن "الرئيسين يدليان من حيث المبدأ بتصريحات إيجابية حول إمكانية اللقاء، لدى تحقق الظروف المناسبة".

وأشار إلى أن روسيا تريد أن تصبح أوكرانيا دولة محايدة والأخيرة تريد ضمانات، ولفت إلى أن "الموضوع الأكثر حساسية هو وضع شبه جزيرة القرم ودونباس، وهذا هو أصعب موضوع في رأيي، وربما يكون هناك اتجاه لمناقشة ذلك بعد وقف إطلاق النار".

كما لفت إلى أن بلاده وافقت من حيث المبدأ على أن تكون إحدى الدول الضامنة لتحقيق أمن أوكرانيا في اتفاق محتمل بين موسكو وكييف.