محافظ البحيرة يكرم 150 عامل نظافة

كرم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، 150 عامل نظافة من العمال المميزين، وأهداهم شهادات التقدير ومكافأة لكل 10 عمال من كل مركز، موضحا أن التكريم يأتى تشجيعا وتحفيزاً لهم على بذل مزيد من الجهد، وتقديراً لجهودهم في متابعة أعمال النظافة والتجميل بالشوارع، مما ساهم في ظهورها بالشكل والمظهر اللائق.

وأكد -خلال كلمته- الدور الكبير الذى يقوم به عمال النظافة فى المحافظة على مدار الساعة، لإظهارها بالشكل المشرف، وإبراز المظهر الحضاري والجمالي، ومنع تراكم القمامة.

حضر التكريم نهال بلبع نائب المحافظ، وحازم الأشموني السكرتير العام، واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية ونوابهم المعنيين بالنظافة.