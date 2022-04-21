اتحاد الجمعيات الأهلية: تقديم كل المساعدات لجميع الكيانات في عمليات توفيق الأوضاع

قال الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إنه بعد صدور القانون رقم 23 لسنة 2022 والخاص بمد فترة توفيق الأوضاع للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي لمدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ 11/4/2022، يعلن الاتحاد وبالتعاون مع وزارة التضامن الاستعداد الكامل لتقديم كل المساعدات والدعم لجميع الكيانات في عمليات توفيق الأوضاع.

وأوضح الاتحاد أنه نظرا للظروف الاقتصادية والتي تمر بها كل دول العالم ومنها مصر ندعو جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات في جميع المحافظات بتقديم المساعدات العينية والنقدية والخدمات المجانية للأسر الأكثر احتياجاً لتخفيف المعاناة عنهم.

وأشار الاتحاد العام للجمعيات، إلى التعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال السكان والتنمية في المشاركة بمحاور المشروع، ومنها محور التمكين الاقتصادي للمرأة والمساهمة في توفير خدمات تنظيم الأسرة من أجل خفض الاحتياجات التي لم يتم تلبيتها، والمشاركة في محور التوعية لرفع الوعي بالقضية السكانية، والآثار المترتبة على الزيادة السكانية غير المحسوبة، وأيضاً المشاركة في المنظومة الإلكترونية الموحدة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية.

ويشارك الاتحاد العام مع هيئة الرقابة الإدارية في إعداد المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023- 2030 وبصفة خاصة دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد.

ويعكف الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، على دراسة بعض المقترحات التشريعية بهدف دعم العمل الأهلي وإزالة المعوقات التي تواجهه.