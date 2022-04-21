وزير المالية الألماني يعرب عن تفاجئه بعد تمرير تشريع بتخفيض الضرائب

أعرب وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر عن تفاجئه بعد تمرير تشريع خاص بتخفيض الضرائب داخل حكومة ائتلاف "إشارة المرور" الحاكم.

جاء ذلك خلال مقابلة تم تسجيلها مع ليندنر الموجود حاليا في واشنطن، في قمة لودفيج-إرهارد التي تعقد في بلدة جمنود أقصى جنوب ألمانيا ويشارك فيها ممثلون عن السياسة والاقتصاد والعلوم.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي الحر: "كنت أعتقد بأن كل شيء ممكن في ائتلاف إشارة المرور إلا أن يتم السماح لي بعمل تشريع لتخفيض الضرائب، لكن هذا حدث".

وأشار ليندنر في هذا الصدد إلى ما تقرر من حساب إهلاك الأصول بالقسط المتناقص وزيادة مبلغ الدخل الأساسي المعفى من الضرائب.

وأضاف ليندنر: "في ائتلاف إشارة المرور، لم أكن أتصور أنني كوزير للمالية أستطيع أن أنجز شيئا أكثر من منع زيادة الضرائب".