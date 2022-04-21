أكد المجلس الرئاسي الليبي ضرورة العمل على استئناف ضخ النفط مصدر قوت الليبيين وإبعاده عن أي تجاذبات سياسية تعود بالسلب على مصدر دخل الليبيين.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ونائبيه عبدالله اللافي وموسى الكوني، بصفتهم القائد الأعلى للجيش الليبي، اليوم الخميس، مع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد ورئيس جهاز حرس المنشآت النفطية العميد علي الديب، وفقا لوكالة الأنباء الليبية (وال).

وأفاد المجلس الرئاسي بأن "الحداد" و"الديب" قدما إحاطة للمجلس الرئاسي حول آخر تطورات الأوضاع في الحقول النفطية بعد إقفال جزء منها، وتداعياتها على الاقتصاد الوطني، واستعرضا الجهود المبذولة لفك الاعتصام مع المحتجين واستئناف ضخ النفط الخام للموانئ النفطية.