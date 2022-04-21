الهند تسعى لإبرام اتفاقية تجارية مع بريطانيا بحلول أكتوبر

تحرص الهند على إبرام اتفاقية تجارية مع بريطانيا بحلول شهر أكتوبر المقبل، حيث ستسعى إلى الحصول على تأشيرات دخول أسهل للعمال المهرة والطلاب عندما يزور رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون البلاد في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، بحسب ما قاله شخص مطلع على الامر.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس، عن الشخص الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إنه من المقرر أن يبدأ جونسون زيارة للهند مدتها يومين بداية من الخميس، وأنه سيجري مباحثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وأضاف أنه من المرجح أن يحدد الزعيمان موعدا نهائيا لابرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء البريطاني بعد أسابيع فقط من زيارة وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس لنيودلهي، في محاولة من جانبها لإقناع حكومة مودي بإدانة الغزو الروسي لأوكرانيا والانضمام للجهود المبذولة من أجل عزل موسكو اقتصاديا.

وأوضح الشخص أنه من المتوقع أن يبحث الزعيمان المسألة، بالإضافة إلى بحث تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.