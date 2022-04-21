أمريكا تشيد بتنسيق الناتو والاتحاد الأوروبي في الرد على عملية روسيا بأوكرانيا

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أشادت الولايات المتحدة بالتنسيق القوي بين حلف شمال الأطلسي "ناتو" والاتحاد الأوروبي، في الرد على عملية روسيا العسكرية في أوكرانيا.

جاء ذلك، بحسب ما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صحفي عبر موقعها الالكتروني، اليوم الخميس، خلال محادثات ثلاثية في بروكسل أجرتها نائبة وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان مع نائب الأمين العام لحلف الناتو ميرسيا جيوان والأمين العام لخدمة العمل الخارجي الأوروبي ستيفانو سانينو.

واتفقت شيرمان وجيوان وسانينو، على أهمية التنسيق بين الناتو والاتحاد الأوروبي للأمن والازدهار عبر المحيط الأطلسي.

كما بحث الدبلوماسيون، المزيد من الخطوات لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الناتو والاتحاد الأوروبي.