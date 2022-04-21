المعارض الروسي نافالني يدعو الفرنسيين للتصويت لماكرون في الدورة الثانية

دعا المعارض الروسي المسجون ألكسي نافالني، اليوم الأربعاء، إلى التصويت لصالح الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، متهما حزب مارين لوبان، منافسة ماكرون، بتقديم تنازلات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكتب الناشط في سلسلة تغريدات نشرها على تويتر "بدون أي تردد، أدعو الفرنسيين للتصويت لإيمانويل ماكرون في 24 أبريل، لكني أود أن أخاطب أولئك الذين لا يستبعدون التصويت لمارين لوبان"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف نافالني، المسجون في روسيا منذ يناير 2021 ، إنه "صدم" من حصول حزب لوبان الذي كان اسمه "الجبهة الوطنية" وأصبح الآن "التجمع الوطني" على قرض بقيمة 9 ملايين يورو في 2014 من بنك First Czech-Russian Bank الروسي الذي أغلق في 2016 قبل أن ينتقل تسديد القرض لصالح مؤسسة تأجير سيارات روسية ثم إلى شركة يديرها عسكريون روس متقاعدون.

وقال المعارض الذي اشتهر بتحقيقاته في فساد النخبة الروسية "إنه فساد. بيع نفوذ سياسي لبوتين".

وكان الحزب اليميني المتطرف الفرنسي برر لجوءه إلى مؤسسة مالية روسية، بعدم موافقة المصارف الفرنسية على منحه قرضا.