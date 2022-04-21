السويد تسرع إعداد تقريرها الأمني لمواكبة خطوات فنلندا نحو الانضمام للناتو

قالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي إن الأحزاب السياسية التي تناقش طلبا محتملا للانضمام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) يحتمل أن تسرع العملية، المقرر مبدئيا الانتهاء منها بحلول نهاية الشهر المقبل.

وذكرت ليندي في مقابلة مع الإذاعة السويدية العامة "إيكوت" أنه ينبغي الانتهاء من المحادثات بحلول 13 مايو.

وقالت: "الوضع في أوكرانيا مستمر في التدهور، و فنلندا قدمت تحليلها (تقريرها الأمني) وهناك ضغط قوي على السويد لإنهاء تحليلها".

وبعد أن أكملت الحكومة الفنلندية تقريرا حول التغييرات في البيئة الأمنية للبلاد، بدأ النواب في هلسينكي مناقشة أمس الأربعاء من المتوقع أن تمهد الطريق لتقديم طلب لحلف الأطلسي.

وقالت حكومة فنلندا بشكل متكرر إن التنسيق الوثيق مع السويد بشأن السياسة الأمنية يمثل أولوية قصوى.

وأشارت ليندي، إلى أن فنلندا، صاحبة أطول حدود للاتحاد الأوروبي مع روسيا، هي أقرب حليف للسويد، وأن محاولة فنلندا الانضمام لحلف الأطلسي سوف تؤثر على البيئة الأمنية للبلاد.

وقالت إنه بناء على ذلك، فإنه من المهم للغاية أن تكون هناك رؤية كاملة بشكل متبادل بين البلدين للإجراءات، وهو ما نقوم به، كما أننا ننسق بشكل معقول.