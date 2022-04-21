بلومبرج: قرض بـ400 مليون دولار لبوتاش الحكومية التركية لتمويل مشتريات غاز

حصلت شركة "بوتاش" التركية الحكومية، المشغلة لخطوط الأنابيب، على قرض بقيمة 400 مليون دولار لتمويل مشترياتها من الغاز الطبيعي، بالتزامن مع اقترابها من التوصل لصفقة منفصلة مع "دويتشه بنك" لتمويل مشتريات الوقود.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن مصادر، لم تسمها، أن بوتاش حصلت على قرض قصير الأجل من بنكين محليين.

ويأتي هذا ضمن مساعي الشركة لتدبير الأموال اللازمة لتغطية فاتورة استيراد الغاز، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وانهيار الليرة.

ورفعت بوتاش في وقت سابق من الشهر الجاري أسعار الغاز، المدعومة من الحكومة إلى حد كبير.

وبشكل منفصل، نقلت بلومبرج عن مصادر مطلعة أن بوتاش ودويتشه بنك وصلا للمراحل النهائية من الاتفاق على صفقة بقيمة مليار يورو (1.1 مليار دولار) لتمويل مشتريات الغاز الطبيعي المسال من منتجين أمريكيين وتجار في أوروبا.

وستمثل الصفقة أول قرض للشركة لتمويل مشتريات واردات الغاز الطبيعي المسال، ما يمهد الطريق لصفقات مماثلة ويتيح لها تنويع مصادرها من الإمدادات، والتي تهيمن عليها حاليا روسيا وإيران.