وزيرة خارجية بلجيكا تعلن تنحيها مؤقتا بعد إصابة زوجها بسرطان المخ

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أعلنت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلميس، اليوم الخميس، تنحيها عن منصبها بصورة مؤقتة بعد أن تم تشخيص إصابة زوجها بسرطان المخ .

وقالت ويلميس على تويتر: "لقد غزا المرض فجأة حياتنا، وتحديدا حياة زوجي كريستوفر"، معلنة قرارها بترك منصبها لكي تكون أقرب إلى عائلتها.

وقالت ويلميس إنها اتخذت القرار بالتشاور الكامل مع رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو، وأنها ستترك منصبها الحكومي فورا بدون تعويضها بشخص آخر.

ومن المقرر أن يتولى زميلاها في حزب الحركة الإصلاحية، ديفيد كلارينفال وماثيو ميشيل، مهامها في غيابها.

ولم يرد في البيان موعد عودة ويلميس إلى منصبها. ومع ذلك، قالت ويلميس إن القرار يسمح لها بأن تقوم بـ "دراسة كاملة" لوضع أسرتها بحلول الصيف.