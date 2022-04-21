إمبريال براندز: إسقاط قيمة أصول في روسيا بـ 294 مليون دولار بعد تحويل الأعمال لمستثمرين محليين

قالت شركة إمبريال براندز إنها قامت بتحويل أعمالها في روسيا إلى مستثمرين محليين، وأنها تعتزم شطب قيمة أصول التبغ التي تملكها في البلاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء عن الشركة التي تنتج سجائر جلواز قولها في بيان إن أعمالها تشمل مبيعات وشركات تسويق، ومصنعا في فولجوجراد. ولدى شركة إمبريال براندز نحو ألف موظف في روسيا، وستسقط الشركة أصولا بقيمة 225 مليون جنيه استرليني (294 مليون دولار) في أعقاب نقل أعمالها.

وتنضم أمبريال بذلك إلى مجموعة واسعة من الشركات الغربية التي تسعى إلى الخروج من السوق الروسية بسبب الحرب التي تشنها موسكو على أوكرانيا.