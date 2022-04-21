اليابان تؤكد التزام دول مجموعة السبع باتفاقيات أسواق الصرف

قال وزير مالية اليابان شنيشي سوزوكي إن وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى أكدوا التزام بلادهم باتفاقيات تنظيم أسواق الصرف الأجنبية، خلال اجتماعهم في واشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس عن سوزوكي قوله "أسعار الصرف تحددها الأسواق... وسنتعاون بشكل وثيق في أي تحرك يتم اتخاذه في سوق الصرف الأجنبي واتفقنا على أن أي تحركات مضطربة أو عنيفة في سوق الصرف يمكن أن يكون لها تأثيرات سلبية على استقرار الاقتصادات والأسواق المالية".

يذكر أن إشارة سوزوكي إلى الاتفاقيات وحاجة المشاركين في السوق إلى تحديد أسعار الصرف، ربما تشير إلى أن اليابان لم تفكر في التدخل في سوق الصرف لوقف تراجع الين الياباني حاليا.

وقال سوزوكي إنه تحدث مع نظرائه في مجموعة الدول السبع، عن التراجع الحالي لسعر الين بعد وصوله إلى أقل مستوى له أمام الدولار منذ 20 عاما، وواصل تراجعه ليصل اليوم إلى 129 ين لكل دولار.