 ماكرون يعتزم القاء خطاب النصر ببرج إيفل حال فوزه في الانتخابات الرئاسية - بوابة الشروق
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ماكرون يعتزم القاء خطاب النصر ببرج إيفل حال فوزه في الانتخابات الرئاسية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - صورة أرشيفية
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - صورة أرشيفية
أ ش أ
نشر في: الخميس 21 أبريل 2022 - 3:08 م | آخر تحديث: الخميس 21 أبريل 2022 - 3:08 م

اختار الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، برج إيفل في حديقة "شامب دي مارس" بالدائرة السابعة، لإلقاء خطاب النصر حال فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة الأحد القادم (24 أبريل الجاري).

وذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية، اليوم الخميس، أنه في حالة وجود مشكلة فنية، توجد خطة احتياطية حيث يمكن للرئيس المنتهية ولايته ماكرون، إلقاء خطابه من قصر ليزانفاليد بالدائرة السابعة في باريس ولكن هذا الخيار غير مفضل.

يذكر أنه في عام 2017، بنهاية الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية وإعلان فوزه رئيسا للجمهورية، ألقى الرئيس ماكرون خطاب الفوز من متحف اللوفر.


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