دوائر حكومية أوكرانية تكشف عن حجم الأسلحة التي تلقتها أوكرانيا من ألمانيا حتى الآن

كشفت دوائر حكومية أوكرانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، عن إجمالي الأسلحة والذخيرة التي تلقتها أوكرانيا من ألمانيا منذ بدء الحرب الروسية .

وأوضحت الدوائر لـ(د.ب.أ)، أن أوكرانيا حصلت حتى الآن من ألمانيا على نحو 2500 صاروخ مضاد للطائرات و900 قاذف مضاد للدروع "بانزر فاوست" و100 رشاش و50 صاروخا.

وأضافت الدوائر، أنه تم الحصول أيضا على 100 ألف قنبلة يدوية وألفي لغم ونحو 5300 عبوة ناسفة وكذلك أكثر من 16 مليون طلقة ذخيرة من عيارات مختلفة لأسلحة يدوية بدءا من بنادق آلية وصولا إلى مدافع رشاشة ثقيلة.

وبحسب القائمة الموضحة من الأوساط الحكومية الأوكرانية، لم يتم الحصول على أسلحة ثقيلة مثل الدبابات حتى الآن.