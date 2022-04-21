مصرع شاب سقطت عليه عارضة المرمى خلال لعب كرة القدم بالعياط

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لقى شاب مصرعه متاثرا بحراحة، بعدما سقطت على رأسه عارضة المرمى خلال لعب مباراة كرة قدم بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة، ونُقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وتلقى مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال "عبدالله. ح"، (19 عاما)، جثة هامدة ومصاب بكسر في الجمجمة ونزيف، وادعاء سقوط عارضة المرمى على رأسه خلال لعب مباراة كرة قدم داخل مركز شباب كفر قاسم بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص وسؤال أصدقاء وأهلية المتوفي أفادوا بأنه أثناء لعب مباراة كرة قدم داخل مركز الشباب، سقط العارضة على رأس الشاب وعند محاولة إسعافة ونقله إلى المستشفى لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.

نقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.