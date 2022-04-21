ضبط 18 مخالفة تموينية للمخابز البلدية بقرية أبوصير بمركز الواسطى شمال بني سويف

أكد محمد بكري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى شمال بنى سويف، أنه تم رصد 18 مخالفة تموينية في حملة تفتيشية، نفذتها إدارة تموين الواسطى (مكتب أبو صير الملق)، بالتعاون مع الوحدة المحلية، والتي استهدفت المخابز البلدية بقرية أبو صير، حيث تنوعت المخالفات بين التصرف في 13 جوال دقيق مدعم زنة 50 كجم، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تم رصده من مخالفات.

وقام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، بمتابعة انتظام العمل بموقف سيارات الأجرة بالمدينة، للتأكيد على عدم زيادة الأجرة، وسريان العمل بنفس التعريفة؛ وعدم استغلال المواطنين على مستوى كافة خطوط السير، وذلك بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية، يوم الجمعة الماضي، والذي تضمن زيادة طفيفة بقيمة 25 قرشا للتر البنزين بمختلف أنواعه مع تثبيت سعر المنتجات الأخرى من السولار والمازوت دون زيادة.

كما تم متابعة معارض أهلا رمضان لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة منعا للاحتكار، والتي تتم بدعم من رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني بدائرة المركز، طوال شهر رمضان المبارك، تحت إشراف ورقابة الوحدة المحلية وقطاع التموين والصحة وحماية المستهلك، هذا بجانب سيارات مشروع المنافذ المتنقلة لتوفير السلع الغذائية من اللحوم والأسماك والدواجن والبقالة ذات جودة عالية وأسعار تنافسية عن مثيلاتها بالأسواق، والتي توفرها مديرية التموين ضمن خطة المحافظة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

بينما تم متابعة ملف المتغيرات المكانية والموقف التنفيذي لرصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من مركز المتغيرات الرئيسي لتحديد التعديات على أرض الواقع للتعامل الفوري معها، وسرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة، فيما تم تنفيذ إزالة في المهد لحالة بناء مخالف داخل الحيز العمراني للمدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن ناحية أخرى، تم توجيه لجنة شئون القرى والتفتيش الإداري؛ لمتابعة الانضباط الإداري وانتظام سير العمل وتوافر الخدمات ببعض المصالح الحكومية بنطاق مجلس قروي انفسط، حيث تم المرور علي الوحدة الصحية بالقرية، للتأكد من تواجد الأطقم الطبية ومعاونيهم، ومدى توافر الأدوية والأمصال اللازمة لتقديم الخدمات الطبية للمرضى، كما تم المرور على الجمعية الزراعية؛ لمتابعة توافر الأسمدة الزراعية وتيسير تقديم الخدمات للمزارعين، فضلا عن الاطلاع على دفتر الحضور والانصراف؛ للتأكد من الانضباط الإداري، هذا بالإضافة إلى زيارة وحدة التضامن الاجتماعي والتموين بذات القرية؛ للوقوف على انتظام سير العمل والتحقق من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين، يأتي ذلك في ضوء التكليفات بالمتابعة المستمرة لتوفير كافة أوجه الدعم للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدن والقرى وتوفير احتياجاتهم.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة انتظام سير العمل داخل جميع المواقف ومحطات الوقود واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي، فضلاً عن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مشكلات القرى ومتطلباتها وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن، وكذلك تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الإنارة العامة؛ بهدف توفير الدعم الكامل للخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين في شتى القطاعات.