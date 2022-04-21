قال الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة ، ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، الخميس،

إنه تم تمويل 68 في المائة من 1.1 مليار دولار التي كانت مطلوبة في النداء الإنساني العاجل الأولي لأوكرانيا، لكن استمرار الزيادة في الاحتياجات الإنسانية دفع إلى إعادة النظر في المبلغ المطلوب، ليصبح 2.24 مليار دولار.

وقال دوجاريك: "نحثّ المانحين على تحويل التعهدات السخية إلى نقود حقيقية، ونحث الآخرين الذين لم يتعهدوا بالقيام بذلك أيضا."

وقد حذر صندوق الأمم المتحدة للسكان من أن الحرب في أوكرانيا لا تزال تسبب معاناة مروّعة ودمارا ونزوحا، وتؤدي إلى خسائر غير متناسبة في صفوف النساء والفتيات،

وللاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في البلاد، يقوم صندوق الأمم المتحدة للسكان بتنسيق وتعزيز خدمات الصحة الجنسية والإنجابية المنقذة للحياة، وخدمات الحماية والاستجابة للناجين من العنف الجنسي والجسدي.

وقال دوجاريك: "تقول الوكالة إنه تم تسليم أكثر من 13 طنا متريا من إمدادات الصحة الإنجابية إلى سبعة مستشفيات في دنيبرو وخاركيف وكييف وزابوريجيا."

ومع وصول 27 طنا إضافيا من إمدادات الصحة الإنجابية والأدوية الحيوية إلى أوكرانيا، سيتم توزيعها على مستشفيات الولادة في تشيرنيهيف التي مزقتها الحرب، وسومي وخيرسون وميكولايف وأربع مدن أخرى لتلبية احتياجات أكثر من 1.5 مليون شخص.

ومن المقرر وصول 41 طنا متريا أخرى في وقت لاحق في أبريل، ومايو. ويقوم صندوق الأمم المتحدة للسكان أيضا بتوزيع حزمات الكرامة والمواد الأساسية لدعم النظافة الشخصية للمرأة.