ميقاتي: متمسكون بعملية الإنقاذ ومنفتحون على كل الملاحظات بشأن خطة التعافي في لبنان

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، التمسك بعملية الإنقاذ والانفتاح على كل الملاحظات بشأن خطة التعافي في البلاد، مشيرا إلى أن كل التحضيرات بشأن الانتخابات تسير في الإطار الصحيح.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن ميقاتي قوله، خلال ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء صباح اليوم، إنه "لا يمكن وضع لبنان على سكة التعافي من دون إقرار أربعة ملفات أساسية هي الموازنة العامة وقانون الكابيتال كونترول، وموضوع السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف"، مشددا على "أن هذه الملفات الأربعة هي من الأمور التي يطلبها صندوق النقد الدولي".

وشدد على "أن المعارضة التي نسمعها في ملف الكابيتال كونترول،أهدافها شعبوية قبل الانتخابات، ولكنها ستتسبب بالمزيد من المشكلات".

وأضاف: "نتمنى أن يبقى الخطاب السياسي والانتخابي، خطابا عقلانيا، وأن تكون الانتخابات، موسما ديموقراطيا دستوريا لتنشيط وتجديد الحياة البرلمانية".

وأدان ميقاتي، في ختام الجلسة، بقوة "انتهاك قوات الاحتلال حرمة المسجد الأقصى والمصلين فيه والسعي إلى تغيير وجه القدس العربي وفرض أمر واقع بقوة السلاح والغطرسة".