مواقيت الصلاة 21 أبريل فى المحافظات

مواقيت الصلاة 21 أبريل، تستمر الشروق فى نشر المواعيد المحددة للإقامة وفقًا لإمساكية شهر رمضان، فى مختلف المحافظات تسهيلًا على المواطنين.
مواقيت الصلاة فى محافظة القاهرة
وقت صلاة الفجر 3:50 ص
موعد أذان صلاة الظهر 11:54 ص
قيام صلاة العصر 30: 3
موعد صلاة المغرب 6:26 م
موعد صلاة العشاء 7:48
مواعيد الصلاة فى محافظة الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 3:52 ص
قيام صلاة الظهر 11:59
موعد صلاة العصر 3:36
قيام صلاة المغرب 6:31 م
موعد صلاة العشاء 7:54 م.
مواعيد الصلاة فى محافظة شرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:43 ص
وقت صلاة الظهر 11:42
موعد صلاة العصر 3:15 م
وقت صلاة المغرب 6:11 م
موعد صلاة العشاء 7:30 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:45
موعد صلاة الظهر 11:50 م
قيام صلاة العصر 3:26 م
موعد صلاة المغرب 6:22 م
قيام صلاة العشاء 7:44 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 3:55 ص
وقت صلاة الظهر 11:48 ص
موعد أذان صلاة العصر 17: 3
قيام صلاة المغرب 6:15 م
موعد صلاة العشاء 7:31م
مواقيت الصلاة فى محافظة قنا
وقت صلاة الفجر: ٣:٥١ ص
موعد صلاة الظهر: ١١:٤٧ ص
قيام صلاة العصر: ٣:١٨ م
وقت صلاة المغرب: ٦:١٥ م
موعد صلاة العشاء: ٧:٣٣ م