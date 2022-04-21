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مواقيت الصلاة 21 أبريل فى المحافظات

مواعيد الصلاة فى رمضان - أرشيفية
مواعيد الصلاة فى رمضان - أرشيفية

نشر في: الخميس 21 أبريل 2022 - 2:44 ص | آخر تحديث: الخميس 21 أبريل 2022 - 2:44 ص

مواقيت الصلاة 21 أبريل، تستمر الشروق فى نشر المواعيد المحددة للإقامة وفقًا لإمساكية شهر رمضان، فى مختلف المحافظات تسهيلًا على المواطنين.

مواقيت الصلاة فى محافظة القاهرة
وقت صلاة الفجر 3:50 ص
موعد أذان صلاة الظهر 11:54 ص
قيام صلاة العصر 30: 3
موعد صلاة المغرب 6:26 م
موعد صلاة العشاء 7:48
مواعيد الصلاة فى محافظة الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 3:52 ص
قيام صلاة الظهر 11:59
موعد صلاة العصر 3:36
قيام صلاة المغرب 6:31 م
موعد صلاة العشاء 7:54 م.
مواعيد الصلاة فى محافظة شرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:43 ص
وقت صلاة الظهر 11:42
موعد صلاة العصر 3:15 م
وقت صلاة المغرب 6:11 م
موعد صلاة العشاء 7:30 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:45
موعد صلاة الظهر 11:50 م
قيام صلاة العصر 3:26 م
موعد صلاة المغرب 6:22 م
قيام صلاة العشاء 7:44 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 3:55 ص
وقت صلاة الظهر 11:48 ص
موعد أذان صلاة العصر 17: 3
قيام صلاة المغرب 6:15 م
موعد صلاة العشاء 7:31م
مواقيت الصلاة فى محافظة قنا

وقت صلاة الفجر: ٣:٥١ ص
موعد صلاة الظهر: ١١:٤٧ ص
قيام صلاة العصر: ٣:١٨ م
وقت صلاة المغرب: ٦:١٥ م
موعد صلاة العشاء: ٧:٣٣ م


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