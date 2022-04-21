أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن عميق الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية على المبادرة الكريمة، الخاصة بطلب اجتماع اللجنة العربية الوزارية، المُكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسيات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، بتلك السرعة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع وزيري الخارجية الأردني والفلسطيني، اليوم الخميس، أن اللجنة اجتمعت وتبنت بيانًا من 16 نقطة، مؤكدًا أن البيان يعالج الموقف العربي والإسلامي بكل عناصره، فيما يتعلق بالقدس الشريف والمسجد الأقصى، كما تناول عام القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن البيان شامل، لافتًا إلى أن الأمانة العامة للجامعة العربية، تعهدت بتوزيع البيان وإعطاء الاجتماع أكبر قدر من الزخم الدولي أمام الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الدولية، فضلًا عن إحاطة العضوية الكاملة للجامعة العربية به.

وانطلق، صباح الخميس، الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المُكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسيات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة.

وينعقد الاجتماع بدعوةٍ من الأردن، التي ترأس اللجنة، لبحث الأوضاع الخطيرة في القدس والمسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القُدسيّ الشريف، وسبل وقف التصعيد الإسرائيلي، واستعادة التهدئة الشاملة.

وتضم اللجنة في عضويتها؛ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، دولة فلسطين، دولة قطر، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية التونسية، بصفتها رئيس القمة العربية، وسيشارك في اجتماعها دولة الإمارات العربية المتحدة، بصفتها الدولة العربية العضو في مجلس الأمن، والأمين العام لجامعة الدول العربية.

وسيكون اجتماع اليوم الرابع للجنة التي شكّلها المجلس الوزاري للجامعة العربية العام الماضي، وعقدت اجتماعها السابق في القاهرة في شهر أغسطس الماضي، على هامش أعمال الدورة العادية 157 لمجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزاري.