فحص 98 ألف طالب للكشف المبكر عن فيروس سي بمدارس الغربية

أكد الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحى بالغربية، أنه قد تم تحقيق نسبة 94% من المستهدف، ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس "سي" لطلاب المدارس.

وأوضح مدير الفرع، أن المبادرة انطلقت من نوفمبر ٢٠٢١ الماضي بجميع المدارس على مستوى محافظة الغربية، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالغربية، حيث تم فحص ٩٨ ألف طالب حتى اليوم من إجمالي 103 آلاف.

وأشار جلال، إلى أن آلية العمل بالمبادرة تشمل إجراء الفحص للطلاب داخل المدارس بواسطة الكواشف السريعة، وذلك من خلال 21 فريق طبي بفرع الغربية، لافتا إلى أنه في حال اكتشاف الإصابة بفيروس "سي"، يتم إحالة الطالب إلى لجان الكبد الموزعة بوحدات الفرع لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة وتلقي العلاج بالمجان، وذلك لضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس "سي".