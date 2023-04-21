الأمم المتحدة تدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في السودان

قال عبده ديانج، القائم بأعمال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، إن 331 شخصا على الأقل قتلوا، من بينهم 5 من عمال الإغاثة، وأصيب 3200 بجراح في أنحاء السودان.



ودعا عبده ديانج، جميع أطراف الصراع إلى تطبيق وقف إنساني للقتال والأعمال العدائية للسماح للمدنيين، بمن فيهم عمال الإغاثة، بالحركة بحرية وإعادة تموين إمداداتهم والوصول إلى المواد الحيوية التي يحتاجونها مثل الغذاء والماء.



وشدد على ضرورة ضمان الوصول إلى الرعاية الصحية. وأشار إلى أن الكثير من المستشفيات اضطرت إلى إغلاق أبوابها، فيما يواجه ما تبقى من المستشفيات العاملة انقطاعات في الكهرباء بما يعرض المرضى للخطر البالغ. كما نفدت الإمدادات الأساسية، ومنها مخزون الدم، من عدة مستشفيات.



وشدد، في بيان صحفي صدر اليوم، على ضرورة وقف الاعتداء على المستشفيات وعاملي الإغاثة والمرافق الإنسانية.



وأضاف المسؤول الأممي: "تزامنا مع عيد الفطر المبارك، وهو وقت للسلام والمصالحة، أدعو جميع أطراف الصراع إلى إنهاء القتال على الفور والعمل باتجاه الحل السلمي".



وكان أمين عام الأمم المتحدة قد دعا طرفي القتال في السودان، وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام على الأقل خلال عيد الفطر المبارك للسماح للمدنيين بمغادرة أماكنهم والحصول على الرعاية الطبية والغذاء وغيره من الاحتياجات الأساسية.