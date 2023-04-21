أكد محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قوة وأهمية مباراة الرجاء وكذلك صعوبة المنافس، مشددًا على أنه وجميع اللاعبين والجهاز الفني يعرفون قيمة المباراة جيدًا وضرورة الخروج بنتيجة إيجابية.

وأضاف محمد الشناوي: «نستعد للمباراة بشكل جيد وتركيزنا في مباراة الذهاب غدًا فقط، ونتمنى التوفيق من الله لتقديم مباراة تليق بالحضور الجماهيري المتوقع».

واستكمل الشناوي: «التواجد الجماهيري في مباراة الهلال السوداني أبهرنا، ونتمنى أن نسعدهم غدًا والخروج من المباراة بنتيجة إيجابية تساعدنا في الإعداد للقاء العودة في المغرب بشكل جيد».

وأضاف الشناوي: «الفترة الماضية نخوض تحضيرات مستمرة للمباراة. المدرب اجتمع باللاعبين، ولاعبو الأهلي يملكون خبرات إفريقية كبيرة، وهو الأمر يؤكد عليه المدير الفني في كل جلساته مع اللاعبين».

وشدد على أنه وزملاءه يسعون لتقديم كل ما لديهم من جهد، أملًا في تحقيق المكسب.

وأضاف الشناوي: «الرجاء الموسم الحالي قوي جدًّا وهناك تدعيمات كبيرة في صفوفه، فضلًا عن جاهزية لاعبيه وهذا ما يزيد من صعوبة المباراة».

واختتم الشناوي حديثه قائلًا: «الأهلي لا يخشى أي منافس، ولكن الأهلي يحترم أي فريق منافس سواء من شمال إفريقيا أو غيرها. احترام المنافس ينعكس علينا في الاستعداد للمباراة كعادة كل مواجهاتنا في إفريقيا».