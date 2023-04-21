القصور التاريخية في مصر ليست مجرد أمكنة وجدران وشوارع، إنما هي تاريخ لا يزال حيا، سجل يُخلد أسماء وشخوصا وأحداثا، رمز لنمط عمارة ساد، وظروف عصر خال، وثقافة مجتمع تقلبت عليها السنوات، لكنها ظلت تحمل شيئا من توقيعه، لا يزال محفورا في ومضة هنا أو أخرى هناك.

تلك القصور ما هي إلا تاريخ لم تطوه كتب أو مجلدات، فلا يزال حيا نابضا يثبت أنه أقوى من كل محاولات العبث التي بدأت بعشوائية المصادرات ومحو أسماء أصحاب القصور من فوق قصورهم، ولافتات الشوارع التي حملت يوما أسماءهم تخليدا لدور قدموه للوطن أو خدمة جليلة قاموا بها لنهضة مجتمعهم.

في سلسلة "قصور منسية" تستعرض "الشروق" خلال شهر رمضان الكريم، قصصا لقصور مصر المنسية، استنادا إلى كتاب "قصور مصر" الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، للباحثة سهير عبدالحميد، والذي يتناول قصص وحكايات وراء أشهر القصور المصرية.

قصر الأميرة نعمت مختار.. حدائقه كانت تمثل مصر في مهرجانات البساتين الدولية

يقع قصر الأميرة نعمت مختار في حي المرج القديم، بوابة الشمال الشرقي للقاهرة، الحي الذي كان يسمى حي المليون نخلة، لكثافة النخيل به، حتى إنه كان يعقد به مهرجان لاختيار النخلة «ملكة جمال البلح»!

الأميرة الفولاذية

كانت الأميرة نعمت صغرى بنات الخديو إسماعيل وكانت تمثل مع شقيقتها خديجة الشقيقتين الوحيدتين بين أولاد إسماعيل جميعًا «أولاًدا وبناتًا».

كانت قد خطبت للأمير إبراهيم باشا وعقد له عليها عقًدا شرعيًّا، لكن المنية عاجلته قبل أن يتزوجها فتزوجت بالقائد محمود مختار باشا - نجل أحمد مختار - معتمد تركيا في مصر أيام الخديو توفيق.

وكان محمود مختار عضًوا في جماعة الاتحاد والترقي، ولما قامت الثورة

التي هاجمت منازل أعضاء الجماعة، وهاجموا منزل مختار - تصدت لهم الأميرة بشجاعة وحذرتهم من دخول المنزل إلا على جثتها، ثم عين مختار باشا وزيًرا للحربية في تركيا ثم سفيًرا لها في ألمانيا.

قصر المرج

كانت الحياة داخل قصر المرج تخضع لنظام يومي صارم يتلقى فيه الدروس على أيدي مجموعة من المدرسين الفرنسيين والعرب والأتراك، بالإضافة إلى شيخ محفظ للقرآن فضًلا عن لعبة التنس والتدريبات الإنجليزية تحت إشراف السيدة الإنجليزية «ماكاري» التي التحقت بالأسرة من شبابها المبكر كمرافقة للأميرة أمينة ابنة الأميرة نعمت، وكانت ماكاري تصحب الأميرة نعمت أثناء زيارتها الخارجية.

وكانت صرامة الأميرة سببًا في تحويل حدائق قصر المرج إلى جنة ساحرة، تحيط بملاعب التنس والجولف، أما حوائط القصر فكانت معزولة بمسافات داخلية تعزل عن القصر درجات الحرارة المرتفعة في الخارج، وكان يشرف على حدائق القصر 50 بستانيًّا يقودهم خبير إيطالي.

وبالفعل منحت ملاحظات الأميرة نعمت القصر وحدائقه مظهًرا ملكيًّا، وكانت مصر تشارك بإنتاج حديقتها في مهرجانات البساتين الدولية.

تحول القصر

كل هــذا تحــول إلى صــورة قاتمــة حلـت فيها المبـاني الخرسانيـة محل المساحات الخضراء، بعد أن أضحى المــرج الامتـداد الطبيعي لشرق القاهرة وأحــاط بــه الطريــق الدائــري الذي تسابـق الجميع للبناء على حرمه.

وهكذا أصبح قصر الأميرة نعمت بعد أن آل إلى إحدى شركات وزارة الزراعة الخاصة بالإنتاج والخدمات الزراعية والمحاصيل البستانية في إثر قرارات التأميم.

ملامح قصر الأميرة

بمجرد دخولك من بوابة القصر، يظهر المبنى العريق الذي جمع بين الطرازين الإيطالي والإنجليزي في تصميم فريد لا يوجد له مثيل في مصر سوى قصر بوغوص باشا نوبار في غمرة، والذي تزيد أبراجه في ارتفاعها على قصر الأميرة نعمت، تلك الأبراج الأسطوانية التي تضفي على المكان هيبة قلاع العصور الوسطى.

المدخل الرئيسي للقصر جاء على شكل مشربية صنعت من الحديد، والأرضية كسيت بحبات الزلط الملون في تشكيلات بديعة بدا بعضها باهتًا أسفل ركام الأتربة.

أقيم القصر على مساحة 500 متر، ليتكون من طابق واحد وبدروم، وبه سبع حجرات ضاعت معالمها بعد استغلالها كمكاتب إدارية طوال عدة سنوات.

قلق حول القصر

وفي عام 2002 اقتطعت الشركة التابعة لوزارة الزراعة والتي آلت إليها الحديقة والقصر 16 فدانًا من المساحة الكلية البالغة 22 فدانًا، وقامت ببيعها لثلاثة تجار بسعر مليون و 200 ألف جنيه للفدان الواحد، تدخل ضمنها المساحة المقام عليها القصر.

وذلك ما دعا إلى القلق من هدم المبنى التاريخي، وأدى إلى تدخل وزارة الثقافة ومحافظة القاهرة وحي المرج، وظهر اقتراح بتحويل هذا المبنى الذي أقيم بنظام الحوائط الحاملة بالدبش الأبيض إلى بيت ثقافة لهذا الحي المحروم من كل الأنشطة الثقافية.

وحتى اللحظة الراهنة مازالت المشكلة قائمة، ومازال مصير القصر مجهولاً، بعد أن تحول، كما يقول بعض سكان المنطقة، إلى وكر للبلطجية وأضحى المرور بجواره ليلا خط ًرا غير محمود العواقب.